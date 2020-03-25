В Минобороны назвали одну из возможных причин катастрофы L-39 на Кубани

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Технический отказ мог стать причиной катастрофы учебно-боевого самолета L-39 на Кубани. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Одной из причин катастрофы рассматривается технический отказ летательного аппарата", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что самолет упал в поле, на земле разрушений нет. В министерстве добавили, что пилот не смог катапультироваться, так как отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта.

По данным военного ведомства, пилот применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы.

Учебно-боевым самолетом пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Его налет на самолетах такого типа составляет более 60 часов.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39, принадлежавший Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. Позже в Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что полет выполнялся без боекомплекта