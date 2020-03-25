Источник: в рыбном порту Мурманска проходят обыски

МУРМАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора Мурманского морского рыбного порта (ММРП), в помещениях управления порта идут обыски, выемка документов. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"В рыбном порту Мурманска проводят обыски, возбуждено уголовное дело в отношении директора ММРП Олега Креславского по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство")", - сообщил собеседник агентства.

Порт 29 ноября 2019 года сообщал, что в управлении компании в Мурманске сотрудники ФСБ провели обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами. Изъяли 350 кг рыбы, хранившейся в холодильниках, сняли копии с договоров порта с рыбопромышленниками и документов по ремонтной кампании.