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Источник: в рыбном порту Мурманска проходят обыски

По данным собеседника агентства, против гендиректора порта возбуждено уголовное дело

МУРМАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора Мурманского морского рыбного порта (ММРП), в помещениях управления порта идут обыски, выемка документов. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"В рыбном порту Мурманска проводят обыски, возбуждено уголовное дело в отношении директора ММРП Олега Креславского по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство")", - сообщил собеседник агентства.

Порт 29 ноября 2019 года сообщал, что в управлении компании в Мурманске сотрудники ФСБ провели обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами. Изъяли 350 кг рыбы, хранившейся в холодильниках, сняли копии с договоров порта с рыбопромышленниками и документов по ремонтной кампании.

Теги
РоссияМурманская область
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