"Заминированный" самолет Иркутск - Москва штатно сел в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737 Иркутск - Москва совершил благополучную посадку после сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Борт Иркутск - Москва благополучно приземлился в Шереметьево, он не менял маршрут полета из-за анонимки", - сказал собеседник агентства. "Заминированные" рейсы Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск, Москва - Саранск, Тюмень - Москва также совершили штатные посадки и не меняли маршруты полета. Борты были досмотрены, опасных предметов не найдено.

Сообщения об угрозе взрыва на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" более 90 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.