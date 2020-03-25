{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве

Александру Тугушеву избрана мера пресечения в виде заочного ареста
Александр Тугушев Александр Саверкин/ТАСС
Описание
Александр Тугушев
© Александр Саверкин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МВД России объявило в международный розыск бывшего замглавы Росрыболовства Александра Тугушева, заочно обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Октябрьский районный суд Мурманска в среду заочно арестовал Тугушева.

"Следователи МВД Мурманской области в заочной форме предъявили Тугушеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В связи с тем, что он покинул Российскую Федерацию, обвиняемый объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Октябрьский суд Мурманска удовлетворил ходатайство следствия об избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде заочного ареста.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Над Черным морем пропала отметка на радаре от истребителя Су-27
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС