Экс-замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МВД России объявило в международный розыск бывшего замглавы Росрыболовства Александра Тугушева, заочно обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Октябрьский районный суд Мурманска в среду заочно арестовал Тугушева.

"Следователи МВД Мурманской области в заочной форме предъявили Тугушеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В связи с тем, что он покинул Российскую Федерацию, обвиняемый объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Октябрьский суд Мурманска удовлетворил ходатайство следствия об избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде заочного ареста.