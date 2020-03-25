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Дело возбудили против начальника отдела ГИБДД по Новочеркасску

Он подозревается в получении взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела ГИБДД МУ МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко. Он подозревается в получении взятки. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственный отдел по Новочеркасску СУ СК России по Ростовской области возбудил в отношении Ганзенко уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС о задержании мужчины.

В свою очередь, в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области сообщили, что назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в отношении сотрудника и его руководителей.

Теги
РоссияРостовская область
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