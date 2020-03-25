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Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем

По предварительным данным, самолет упал в море, уточнили в Минобороны
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 в среду пропал в ходе полета над Черным морем, по предварительным данным, самолет упал в море, летчика ищут спасатели. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"25 марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, самолет упал в море, уточнили в Минобороны. Для поиска и спасения летчика в район радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - отметили в министерстве.

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Два судна находятся в районе ЧП с истребителем Су-27 возле Феодосии, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Два судна находятся на месте. [Погодные] условия тяжелые, 9 градусов вода, сильный ветер, волнение приличное, видимость плохая", - сказал собеседник. Буксиры в этот район еще не дошли.

Ранее сообщалось, что на место прибыл теплоход "Волго-Балт 179". Два буксира идут к району ЧП.

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