Пять человек пострадали при возгорании автомобиля в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 25 марта. /ТАСС/. Возгорание автомобиля произошло в среду вечером на территории автотранспортного предприятия в Инзенском районе Ульяновской области, пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

"Погибших нет, пострадали 5 человек. У них ожоги лица, головы и шеи первой и второй степени", - сказала собеседница агентства. Четверых госпитализировали.

В ЕДДС добавили, что машина заехала на территорию Инзенского АТП, произошло возгорание самого автомобиля.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что произошло возгорание автогазозаправщика, пострадавшие пытались самостоятельно потушить огонь.