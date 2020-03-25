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Пять человек пострадали при возгорании автомобиля в Ульяновской области

Их госпитализировали

УЛЬЯНОВСК, 25 марта. /ТАСС/. Возгорание автомобиля произошло в среду вечером на территории автотранспортного предприятия в Инзенском районе Ульяновской области, пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

"Погибших нет, пострадали 5 человек. У них ожоги лица, головы и шеи первой и второй степени", - сказала собеседница агентства. Четверых госпитализировали.

В ЕДДС добавили, что машина заехала на территорию Инзенского АТП, произошло возгорание самого автомобиля.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что произошло возгорание автогазозаправщика, пострадавшие пытались самостоятельно потушить огонь.

Теги
РоссияУльяновская область
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