Спасатели определили район поиска пропавшего над Черным морем Су-27

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спасатели определи район предположительного падения российского истребителя Су-27, пропавшего в среду ходе полета над Черным морем неподалеку от Феодосии, экипаж не найден, поиски продолжаются, сообщил ТАСС источник в морских оперативных службах.

"Работы в районе падения ведутся. Самолет упал в море, экипаж пока не найден", - сказал собеседник агентства.

Как сообщало Министерство обороны РФ, Су-27 в среду пропал в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов над Черным морем.