Источник: в Петербурге мужчина убил мать и отца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчину, который убил мать и отца в своей квартире, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"По подозрению задержан мужчина, на месте в квартире обнаружено тело его матери, отцу пытались оказать медпомощь, но он также скончался", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел поздно вечером в среду в доме на улице Казанской. Потерпевшие погибли от ножевых ранений.