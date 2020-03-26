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Источник: в Петербурге мужчина убил мать и отца

Злоумышленника задержали в квартире на улице Казанской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчину, который убил мать и отца в своей квартире, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"По подозрению задержан мужчина, на месте в квартире обнаружено тело его матери, отцу пытались оказать медпомощь, но он также скончался", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел поздно вечером в среду в доме на улице Казанской. Потерпевшие погибли от ножевых ранений.

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РоссияСанкт-Петербург
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