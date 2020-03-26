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Поиски пилота упавшего в Черное море Су-27 продолжаются, несмотря на ночь

Два гражданских судна ведут поиски, к месту ЧП направляются еще два буксира

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Поиски пилота в районе крушения самолета Су-27 в Черном море около Феодосии продолжаются, несмотря на темное время суток, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Команды на ночь приостанавливать [поиски] нет. Пока есть надежда найти живым человека, будут искать", - сказал собеседник.

По его данным, на месте по-прежнему ведут поиски два гражданских судна, еще два буксира идут к району ЧП.

Как сообщало Минобороны РФ, истребитель Су-27 в среду пропал в ходе полета над Черным морем, по предварительным данным, самолет упал в море, летчика ищут спасатели. Для его поиска и спасения в район, где был зафиксирован сигнал радиомаяка самолета, оперативно были направлены силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа, в том числе самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

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