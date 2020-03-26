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Серия из 81 афтершока произошла после землетрясения на Курилах

Магнитуда самого сильного из них составила 5,8

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Сейсмологи в четверг утром зарегистрировали в Тихом океане рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) 81 землетрясение магнитудой до 5,8. Все они являются афтершоками сильного землетрясения, которое произошло в регионе в среду, сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

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"Зарегистрировано на 10:00 по местному времени (02:00 мск) 81 афтершок. Самый сильный - с магнитудой 5,8", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, подземные толчки силой в 3 балла ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир (Северные Курилы).

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане, эпицентр располагался в 228 км от северокурильского острова Онекотан, население на нем отсутствует. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске - 3 балла. В результате в Северо-Курильске была объявлена тревога цунами, спасатели эвакуировали на возвышенные места 400 жителей города. В итоге высота волны цунами составила полметра, но землетрясение в среду вечером повлекло за собой около 20 сильных афтершоков.

Теги
РоссияСахалинская область
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