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В Магадане бездомная собака напала на шестилетнюю девочку

Ребенок находился на детской площадке во дворе жилого дома

ТАСС, 26 марта. Магаданские следователи в четверг начали проверку по факту нападения бездомной собаки на шестилетнюю девочку. Ребенок госпитализирован, сообщается в четверг в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"Проводится проверка в отношении должностных лиц муниципального образования "Город Магадан" по факту травмирования ребенка в результате нападения бесхозной собаки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что перед нападением собаки ребенок находился на детской площадке на дворовой территории жилого дома. Девочку госпитализировали, информации о состоянии ее здоровья пока не приводится.

В настоящее время следователи ищут очевидцев произошедшего. Назначена судебная экспертиза для установления степени тяжести нанесенного здоровью вреда.

Теги
РоссияМагаданская область
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