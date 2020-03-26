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Суд арестовал сына директора банка "Кредит экспресс" по делу бизнесмена Бойко-Великого

Василий Бойко-Великий обвиняется в растрате 23 млн рублей и $620 тыс

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 19 апреля бывшего сотрудника банка "Кредит экспресс" Константина Кабанова - сына директора банка "Кредит экспресс" Аллы Кабановой. Он является новым фигурантом дела в отношении основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 23 млн рублей и $620 тыс. в банке. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского городского суда, постановление первой инстанции накануне было оставлено без изменений.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы об избрании в отношении Кабанова К. В. меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля 2020 года. Суд апелляционной инстанции постановил оставить решение Басманного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы Мосгорсуда, Кабанову предъявлено обвинение в совершении семи преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Вину он не признает.

Дело о растрате

Басманный суд 20 июня прошлого года арестовал Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову и бывшую управляющую московского филиала банка "Кредит экспресс" Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест. По данным источника, близкого к следствию, кассир банка Ципинова заключила досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.

СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Согласно фабуле нового обвинения, которое было ужесточено, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита. Общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

По словам адвоката предпринимателя, вину по всем эпизодам растраты его подзащитный не признает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации. Кроме того, защита бизнесмена неоднократно заявляла, что между Бойко-Великим и Шеиным существовал договор займа. Этот эпизод остался в новом обвинении.

По данным СК, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс., всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

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