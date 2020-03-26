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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в США убит мужчина, готовивший теракт из-за нежелания соблюдать социальную дистанцию

Агент ФБР смертельно ранил 36-летнего жителя города Белтон, открывшего стрельбу

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Мужчина, предположительно готовивший террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии нового коронавируса, ликвидирован в США. Соответствующие данные приводит в среду телеканал Fox-4.

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По его информации, агент ФБР после неудавшейся попытки задержания смертельно ранил 36-летнего жителя города Белтон (штат Техас), открывшего стрельбу. Согласно данным представителей ФБР, которые приводит телеканал, мужчина, "недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию", предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. Fox-4 подчеркивает, что мужчина к моменту проведения спецоперации во вторник уже приступил к сбору материалов для производства самодельного взрывного устройства.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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