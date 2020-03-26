Источник: сигнал упавшего в Черное море Су-27 зафиксировали в стороне от района поиска

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Спасатели зафиксировали сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 - далеко за пределами района поиска, сейчас проверяют этот сигнал, сообщил в четверг ТАСС источник в морских оперативных службах.

Минобороны сообщало, что самолет в среду пропал примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете, по предварительным данным он упал в море. Сейчас летчика ищут спасатели.

"Сигнал сейчас услышали, в тот район вылетает вертолет. Это очень далеко от района поисков оказалось, от первоначальных координат", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сигнал зафиксирован по направлению от берега в сторону моря. "Или ветром снесло, или на парашюте", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в районе поиска находятся силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа, в том числе самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.