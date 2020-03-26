В Красноярском крае при пожаре в жилом доме пострадали четыре человека

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Многоквартирный дом загорелся в городе Лесосибирск в Красноярском крае, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре по улице Ленинградская, 11 поступило в 3:00 (23:00 мск) по местному времени. Загорелся жилой двухэтажный дом на 16 квартир. Сейчас пожар локализован, продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

"Самостоятельно до прибытия пожарных из горящей квартиры эвакуировались четыре человека - женщина 1987 г. р., мужчина 1960 г. р. и два ребенка - 10 и 14 лет. Все они получили различные травмы и были госпитализированы в Лесосибирскую муниципальную больницу. Погибших на данном пожаре нет", - сообщили в МЧС.

Газодымозащитной службой проводилась эвакуация жильцов. Пожарными по лестничным маршам было спасено 18 человек, из них трое детей.