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Два судна ведут поиск пилота Су-27 в районе обнаружения сигнала

Они направлены в новый район для поисков

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Два коммерческих судна направлены в новый район для поиска пилота Су-27, упавшего в Черное море, остальные направляются туда, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее источник сообщил ТАСС, что рано утром в четверг спасатели зафиксировали далеко за пределами района поиска сигнал радиомаяка пропавшего в среду вечером над Черным морем истребителя Су-27.

"Всю ночь продолжалась активная фаза поисков. В 05:25 утра получена информация об активности радиобуя [в другом районе], зафиксирован сигнал радиобуя, где может находиться летчик. Туда были направлены два коммерческих судна", - сказал собеседник.

Он уточнил, что всю ночь в зоне поисков работали четыре коммерческих судна и два аварийно-спасательных, а также силы Минобороны. Все они направлены в район, откуда появился новый сигнал.

Собеседник отметил, что нет понимания, там ли находится летчик.

Минобороны сообщало, что самолет в среду пропал примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете, по предварительным данным, он упал в море. Сейчас летчика ищут спасатели.

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Вертолет направили в новый район поисков пилота Су-27 в Черном море
Он отправился в сторону сигнала буя
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