В Москве проводится проверка по факту невыполнения условий поставки медицинских масок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку по факту невыполнения условий договора на поставку медицинских масок на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в среду в полицию с заявлением обратилась генеральный директор фирмы. Она сообщила, что 25 февраля заключила договор с компанией о поставке трехслойных медицинских масок, однако в указанный срок поставка не была совершена. Кроме того, на данный момент деньги также ей не вернули. Представители компании, по словам заявительницы, на связь выходят.

"Сумма ущерба составляет свыше 1 млн рублей. Полиция по данному факту проводит проверку", - сказали в главке.