Поиски пилота пропавшего над Черным морем Су-27 осложняет шторм

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Поиски пилота истребителя Су-27, пропавшего вечером в среду над Черным морем, осложняет шторм, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На 9 часов утра ветер северо-восточный 22-25 м/с, высота волны 3 м. Конечно, сильно мешает", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Росморречфлоте, к поискам привлечены три корабля Черноморского флота, три корабля береговой пограничной охраны, два спасательных буксира "Спасатель Демидов" и "Меркурий", а также авиация. По данным его пресс-службы, вертолет Минобороны обнаружил сигнал радиобуя в стороне от основной зоны поисков. "Но кроме сигнала пока ничего нет - визуально ничего не видно", - уточнили в ведомстве.

Минобороны сообщало, что самолет в среду пропал примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете, по предварительным данным, он упал в море. Сейчас летчика ищут спасатели.