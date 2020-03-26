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Спасательное судно дошло к новому району поисков пилота Су-27 в Черном море

Судно "Спасатель Демидов" приступило к поискам пропавшего

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Судно "Спасатель Демидов" подошло в район, где был зафиксирован сигнал с буя упавшего в Черное море самолета Су-27 и где может находиться пилот, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

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Ранее сообщалось, что утром в четверг спасатели зафиксировали далеко за пределами района поиска сигнал радиомаяка пропавшего в среду вечером над Черным морем истребителя Су-27. Обнаружить источник сигнала с воздуха не удалось. Поиски осложняет шторм.

"Спасатель Демидов" подошел, приступает к поискам", - сказал собеседник.

Сообщалось, что еще один спасательный буксир, суда Черноморского флота и пограничной службы продолжают работу в том районе, где, предположительно, упал самолет.

Минобороны сообщало, что самолет в среду пропал примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете, по предварительным данным, он упал в море. Сейчас летчика ищут спасатели.

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