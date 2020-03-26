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В Петербурге задержали помощник по дому, укравший у своего работодателя $150 тыс.

Часть похищенных денег полицейским удалось вернуть, однако некоторую сумму задержанный успел потратить на покупку ноутбука, одежды, посещение ресторанов и другие личные нужды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении $150 тыс. из частного дома бизнес-тренера в поселке Песочный в Санкт-Петербурге - им оказался помощник владельца коттеджа, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

О пропаже $150 тыс. из коттеджа владелец сообщил в полицию 23 марта. Мужчина рассказал, что деньги могли пропасть в период с 15 ноября прошлого года до 21 марта этого года, однако более точно дату назвать не смог, так как отсутствовал дома в этот период.

"По данному факту следственным отделом ОМВД России было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Полицейские установили, что задержанный проработал у потерпевшего более пяти лет. Сотрудникам уголовного розыска он пояснил, что похищал деньги постепенно и уже успел потратить часть украденного: приобрел ноутбук, одежду, а также ходил в рестораны и оплачивал другие собственные нужды. Потратить всю сумму похищенного злоумышленник не смог, часть денег полицейским удалось обнаружить.

В полиции также отметили, что задержанного искали и по заявлению его сожительницы - после того, как он украл деньги из коттеджа у своего работодателя, к себе домой в поселок Сертолово в Ленинградской области он больше не возвращался, и женщина подала заявление в полицию о его исчезновении.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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