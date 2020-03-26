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Замминистра ЖКХ Астраханской области обвиняется в превышении полномочий

Чиновница изменила границы выданного под строительство участка и не сообщила об этом на заседании комитета городской думы

АСТРАХАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Действующий заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Тамара Бровина обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка для строительства парковки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани следственного управления СК РФ по области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО "Город Астрахань", обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году Бровина, являясь начальником управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации Астрахани, подготовила проект решения по строительству многоуровневой парковки в зеленой зоне. При этом она изменила границы территории и поддержала его на заседании комитета городской думы, не сообщив об изменениях. Также она внесла вклейки в резолютивную часть актов, изменив зеленую зону на производственную, позволяющую строительство парковки.

"Действия Бровиной нарушили условия сохранения зеленых насаждений, создающих зеленый пояс вокруг производственных зон, транспортной и инженерной инфраструктуры", - уточнили в СК.

Теги
РоссияАстраханская область
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