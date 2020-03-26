Взрыв произошел в медицинской лаборатории рядом с подстанцией в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Медицинское оборудование взорвалось в медлаборатории, расположенной рядом с электроподстанцией на севере Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Ранее источник ТАСС сообщал о взрыве, вызванным разгерметизацией емкости, находившейся в подвале административного здания Ваганьковской подстанции в Москве.

"В 09:56 мск поступила заявка на загорание в административном здании по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43Г, строение 1. В подвале находится медицинская клиника. Произошел хлопок медицинского оборудования с последующим загоранием на площади 0,5 кв. м, оно ликвидировано", - сказали в ведомстве.

Предварительно, капитальные конструкции здания не повреждены, взрывов выбило только двери.

В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы сообщили, что из здания эвакуировали 200 человек. "Здание четырехэтажное административное. В подвале находится медклиника. Произошел хлопок в устройстве по утилизации медотходов с последующим загоранием на площади 0,5 кв. м. До прибытия было эвакуировано около 200 человек".

В новость были внесены изменения (11:34 время мск) — обновлена информация по тексту.