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В Москве неизвестный похитил у мужчины €35 тысяч, заменив их купюрами "Банка приколов"

Пострадавший работает официантом в одном из столичных ресторанов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция Москвы устанавливает обстоятельства хищения у мужчины почти 3 млн рублей при попытке обменять валюту, которая была заменена на купюры "Банка приколов". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию с заявлением обратился мужчина, который работает официантом в одном из столичных ресторанов. Он рассказал, что во время работы познакомился с посетителем заведения, который представился Владимиром. Тот в ходе общения сказал, что у него есть хорошие знакомые в банковской сфере и они могут поменять деньги по выгодному курсу. Данная информация заинтересовала заявителя и он договорился с новым знакомым о встрече.

Встретившись в назначенное время через несколько дней, мужчина попросил паспорт Владимира, чтобы сделать копию. Заявитель сказал, что у него есть €35 тыс. и он хочет обменять их на рубли. Мужчины прибыли в банк, расположенный в 1-Николощеповском переулке, дом 6, строение 1, где заявитель передал новому знакомому сумку с деньгами, с которыми тот зашел в кассовую кабину. Выйдя через несколько минут он сообщил, что в настоящий момент банк не располагает такой суммой в рублях, а, выйдя на улицу, передал ему сумку, и они пошли к метро "Смоленская".

"Войдя в метро, пройдя через турникеты, заявитель отвлекся на телефонный звонок, в связи с чем потерял своего товарища из вида. Впоследствии там же в метро, на станции "Смоленская", проверив содержимое сумки, мужчина обнаружил, что вместо указанных €35 тыс. (2 896 095 рублей по курсу ЦБ) в сумке лежат купюры из "Банка приколов", - сказали в пресс-службе. По данному факту полиция проводит проверку.

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