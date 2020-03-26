Жителя Евпатории задержали за посредничество при передаче взятки работникам мэрии

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Житель Евпатории задержан в Крыму по подозрению в посредничестве во взятке в 5,5 млн рублей, которые он должен был передать чиновникам городской администрации за покровительство. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. По месту его жительства сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории проведен обыск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2017 года генеральный директор одной из фирм перечислил более 5,5 млн рублей по фиктивным основаниям на счета подконтрольных евпаторийцу индивидуальных предпринимателей. Он действовал по указанию жителя Евпатории. Эти деньги подозреваемый должен был передать должностным лицам местной администрации за общее покровительство при приемке работ по капитальному ремонту дворовых территорий.

В отношении 48-летнего жителя Евпатории возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех участников данной схемы, устанавливается круг должностных лиц администрации города Евпатории, которые могли быть причастны к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.