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Источник: экипировка пилота пропавшего у Крыма Су-27 позволяет ему выжить в холодной воде

По последним данным, температура воды в Черном море составляет около девяти градусов

ТАСС, 26 марта. Экипировка пилота Су-27, который пропал над Черным морем 25 марта, дает ему шансы выжить даже после ночи, проведенной в холодной воде.

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Об этом сообщил ТАСС источник в авиационной сфере.

Поиски летчика, который мог катапультироваться, продолжаются до сих пор. При этом температура воды в море около девяти градусов.

"Есть спасательные средства, костюм защищает при такой температуре воды. Шансы у него есть. Во всяком случае, будем надеяться", - сказал собеседник агентства.

В том, что шансы выжить у пилота есть, уверен и бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов. "Если остался живой до приземления, то найдут, все будет нормально", - заверил он.

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