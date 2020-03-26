В Петербурге объявили в розыск экс-промоутера бойца ММА Александра Емельяненко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Бывшего промоутера бойца ММА Александра Емельяненко Олега Раевского объявили в розыск по делу о сбыте наркотиков, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"В отношении Раевского возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Он объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. По словам источника, ранее суд в Петербурге принял решение о заочном аресте Раевского.

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задерживали его три года назад. В его автомобиле, добавил собеседник агентства, тогда были найдены наркотики. Раевского арестовали, но потом освободили под подписку о невыезде.