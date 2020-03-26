Водоподводящая система Петергофа повреждена незаконными работами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи выявили незаконные работы на участке, который расположен в границах водоподводящей системы Петергофа. Она является объектом федерального значения и входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении особо ценных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов РФ")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в период с октября по декабрь прошлого года на земельном участке в Ломоносовском районе Ленинградской области произвели незаконные земляные работы, а также построили дамбу и дренажные трубы. Такими работами, как считают следователи, был нанесен ущерб водоподводящей системе Петергофа.

Для расследования уголовного дела следователи изъяли документы в управлении Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу, комитете эконадзора Ленинградской области и администрации Ломоносовского района.

В феврале этого года в правительстве Ленинградской области сообщали, что региональные власти получили разрешение на проектирование охранной зоны водопроводной системы Петергофа, чтобы урегулировать правила использования этих земель. В правительстве региона отмечали, что в охранной зоне находится более 1500 земельных участков, на которых запрещено строительство, так как они прилегают к объекту культурного наследия.

Путь воды к фонтанам музея-заповедника "Петергоф" начинается на Ропшинской возвышенности, расположенной в 20 км от Нижнего парка. На пути к Петергофу вода проходит 16 прудов, девять каналов, 12 речек и крупных ручьев, а также 26 шлюзов и водопропускных сооружений. Часть водовода проходит по территории исторических императорских парков. Сама система почти не менялась с середины XIX века.