В суд направлено дело в отношении 28 участников массовой драки в селе Чемодановка

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, участвовавших в массовой драке в селе Чемодановка, направлено в суд.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 28 жителей Пензенской области, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), а также ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила Петренко. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".