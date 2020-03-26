{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовая драка в Пензенской области

В суд направлено дело в отношении 28 участников массовой драки в селе Чемодановка

Участникам инцидента инкриминируются организация и участие в массовых беспорядках, а также убийство и покушение на убийство
Во время задержания участников конфликта в Чемодановке, 15 июня 2019 года Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Во время задержания участников конфликта в Чемодановке, 15 июня 2019 года
© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, участвовавших в массовой драке в селе Чемодановка, направлено в суд.

На эту тему
Массовая драка под Пензой. Факты

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 28 жителей Пензенской области, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), а также ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила Петренко. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
Реклама на ТАСС
Во Владимирской области в результате пала травы загорелись восемь деревенских домов
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС