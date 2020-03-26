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В Минобороны сообщили, что летчик упавшего в Черное море Су-27 пока не найден

Поисковая операция осуществляется в трех районах акватории моря

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Поиски летчика разбившегося вечером в среду в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

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"В Черном море продолжается поиск летчика истребителя Су-27, потерпевшего аварию накануне. Поисково-спасательные мероприятия осуществляются в трех районах акватории моря общей площадью 350 кв. миль", - говорится в сообщении.

"Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась", - сообщили в военном ведомстве. По данным Минобороны, к поискам летчика Су-27 в Черном море планируется привлечь еще четыре корабля и одно судно.

По данным военного ведомства, в операции на данный момент задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. "Разведка с воздуха непрерывно ведется экипажами четырех вертолетов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота", - добавили в Миноброны.

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