СК завершил расследование дела в отношении участника "Аум Синрике"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении участника запрещенной в РФ террористической организации "Аум Синрике" Михаила Устьянцева. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, с 2010 года по апрель 2018 года Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества "Аум Синрике" - сказала Петренко. По ее словам, мужчина проповедовал и призывал своих адептов из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда приносить ему деньги, которые затем пересылал японским руководителям секты.

Устьянцева задержали 1 мая 2018 года при организации очередного собрания адептов. Он содержится под стражей. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.