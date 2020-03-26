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Под Владимиром задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Нападение произошло 20 лет назад
© ЦОС ФСБ/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали во Владимирской области еще одного участника нападения на псковских десантников 20 лет назад в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"В ходе работы со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Башаева Майрбека 1983 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания. Он задержан во Владимирской области", - сообщили в ФСБ.

Его доставили к следователям для проведения следственных действий по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ.

Кроме того, будет решаться вопрос о его аресте. В ФСБ сообщили, что розыск других участников нападения продолжается.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что устанавливается роль и конкретные действия задержанного, проверяется его причастность к иным преступлениям, не связанным с этим уголовным делом, принимаются активные меры для установления других участников банды.

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РоссияВладимирская область
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