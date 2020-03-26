{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратовской области по подозрению в убийстве пенсионеров задержали их внука

Тела погибших с ножевыми ранениями обнаружили вечером 25 марта в подъезде одного из домов города Ртищево

САРАТОВ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства 68-летнего мужчины и его 65-летней супруги в Саратовской области, по подозрению в убийстве задержали их внука. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Накануне вечером в подъезде одного из домов города Ртищево обнаружены тела 68-летнего мужчины и его 65-летней супруги с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний внук погибших", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
В Дагестане 1672 человека числятся в розыске за участие в террористических организациях
Министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов также отметил, что в прошлом году удалось выявить 42 случая финансирования терроризма на сумму более 11 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС