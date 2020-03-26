В Саратовской области по подозрению в убийстве пенсионеров задержали их внука

САРАТОВ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства 68-летнего мужчины и его 65-летней супруги в Саратовской области, по подозрению в убийстве задержали их внука. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Накануне вечером в подъезде одного из домов города Ртищево обнаружены тела 68-летнего мужчины и его 65-летней супруги с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний внук погибших", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.