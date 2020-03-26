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Неизвестные сообщили о "минировании" девяти авиарейсов в России

Самолеты совершили посадки в штатном режиме

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Девять самолетов, выполняющих внутрироссийские рейсы, "заминированы" неизвестными в четверг. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"В аэропорт Шереметьево поступили еще три сообщения о минировании самолетов: Омск - Москва, Казань - Москва и Ставрополь - Москва", - сказал собеседник агентства.

Все самолеты совершили посадки в штатном режиме.

Ранее поступили анонимные сообщения о минировании авиарейсов Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Челябинск, Екатеринбург - Москва, Санкт-Петербург - Москва, Москва-Пермь и Краснодар - Москва.

Сообщения об угрозе взрыва на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" почти 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

В новость внесены изменения (16:42 мск) - добавлена информация о "минировании" еще трех самолетов.

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