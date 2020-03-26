Суд отменил оправдательный приговор по делу бывшего вице-губернатора Пензенской области

ТАСС, 26 марта. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отменил в четверг оправдательный приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, который в настоящее время занимает должность зампредседателя правительства региона, и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Ленинский районный суд Пензы 28 июня 2019 года оправдал Савина, которого обвиняли в мошенничестве с земельным участком. Суд счет недоказанными доводы следствия о том, что, занимая должность вице-губернатора, Савин незаконно оформил в собственность участок, примыкавший к землям садоводческого некоммерческого товарищества "Искра-1" в Пензе и находившийся в муниципальной собственности. После того, как Пензенский областной суд отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры на приговор, представители надзорного органа направили кассационную жалобу.

"26 марта судебной коллегией по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции удовлетворено кассационное представление заместителя прокурора области Олега Светового на приговор Ленинского районного суда Пензы. Данным приговором Валерий Савин оправдан по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе", - отметили в пресс-службе.

Решением суда также отменен приговор в отношении бывшего вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, которая проходила фигурантом по делу. Ленинский районный суд признал ее виновной в двух служебных подлогах и воспрепятствованию законной деятельности бизнеса, освободив от наказания из-за истечения сроков давности.

Савин занимал должность вице-губернатора Пензенской области с декабря 2015 года по ноябрь 2017-го. В феврале 2020 года он вернулся в правительство региона на должность заместителя председателя.