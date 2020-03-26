В Калининграде председатель ТСЖ нанял киллера для убийства жаловавшегося чиновникам жителя

ТАСС, 26 марта. Полиция в Калининграде предотвратила заказное убийство пенсионера, организованное председателем местного ТСЖ, который был недоволен тем, что мужчина писал жалобы в различные инстанции. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предотвращено убийство 72-летнего местного жителя. Оперативники установили, что председатель одного из товариществ собственников жилья предложил ранее судимому знакомому за денежное вознаграждение совершить убийство одного из собственников. Как выяснилось в дальнейшем, причиной конфликта стали многочисленные жалобы, которые тот писал в различные инстанции", - рассказала Волк.

Полицейские взяли пожилого мужчину под охрану, спрятали в безопасном месте, а у него дома инсценировали обнаружение тела с признаками насилия, чтобы заказчик убедился в исполнении убийства. Полиция задержала организатора убийства после того, как он передал киллеру гонорар - 100 тыс. рублей. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство по найму.