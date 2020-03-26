На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП движение автотранспорта на данном участке в сторону центра затруднено. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 16:00 мск на Кутузовском проспекте в районе дома 48, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с тремя транспортными средствами", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП, как добавили в ГИБДД, пострадал человек. "Движение на данном участке дороги в центр затруднено", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.