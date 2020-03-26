{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На преподавателя владимирского вуза ФСИН возбудили 17 дел за взятки

По информации следствия, подозреваемый незаконно получил от курсантов около 5 млн рублей

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел по статье "Получение взятки" в отношении замначальника курса Владимирского юридического института ФСИН РФ. По версии следствия, майор внутренней службы незаконно получил от курсантов около 5 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

Как установило региональное УФСБ, заместитель начальника курса юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России майор внутренней службы Плужников В. Н. 1987 года рождения в 2020 году систематически получал деньги от подчиненных ему курсантов за общее покровительство и попустительство по службе.

"В отношении фигуранта возбуждено 17 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В следственном управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что подозреваемый пытался скрыться от следствия. Оперативными службами УФСБ он был задержан в Москве 23 марта. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в январе и феврале 2020 года подозреваемый, используя свое положение и манипулируя сознанием курсантов, обещая общее покровительство, получил от 16 обучающихся старшего курса взятки в общем размере 4,68 млн рублей.

Следователь СК России установил, что бывший заместитель начальника курса, требуя у курсантов деньги в основном по 300 тыс. рублей с каждого, объяснял, что якобы находится в затруднительном материальном положении, поскольку занимается строительством дома. Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю. Однако следствие не исключает, что причиной поборов стали последствия игровой зависимости подозреваемого.

Теги
РоссияВладимирская область
Реклама на ТАСС
Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске
Данные о пострадавших пока не поступали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС