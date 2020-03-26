На преподавателя владимирского вуза ФСИН возбудили 17 дел за взятки

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел по статье "Получение взятки" в отношении замначальника курса Владимирского юридического института ФСИН РФ. По версии следствия, майор внутренней службы незаконно получил от курсантов около 5 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

Как установило региональное УФСБ, заместитель начальника курса юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России майор внутренней службы Плужников В. Н. 1987 года рождения в 2020 году систематически получал деньги от подчиненных ему курсантов за общее покровительство и попустительство по службе.

"В отношении фигуранта возбуждено 17 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В следственном управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что подозреваемый пытался скрыться от следствия. Оперативными службами УФСБ он был задержан в Москве 23 марта. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в январе и феврале 2020 года подозреваемый, используя свое положение и манипулируя сознанием курсантов, обещая общее покровительство, получил от 16 обучающихся старшего курса взятки в общем размере 4,68 млн рублей.

Следователь СК России установил, что бывший заместитель начальника курса, требуя у курсантов деньги в основном по 300 тыс. рублей с каждого, объяснял, что якобы находится в затруднительном материальном положении, поскольку занимается строительством дома. Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю. Однако следствие не исключает, что причиной поборов стали последствия игровой зависимости подозреваемого.