Суд отклонил жалобу историка Соколова на решение по иску оппонента о защите репутации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова на решение горсуда Петербурга, который частично удовлетворил требования его оппонента Евгения Понасенкова в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда на решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по иску Понасенкова Евгения Николаевича к Соколову Олегу Валерьевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. Судебная коллегия Третьего кассационного суда общей юрисдикции кассационную жалобу представителей Олега Соколова оставила без удовлетворения", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным суда, в начале 2018 года на YouTube в видеоблоге Дмитрия Пучкова было размещено интервью Соколова по поводу труда Понасенкова "Первая научная история войны 1812 года", в котором историк сообщил сведения о книге и личности истца, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Понасенкова, в частности о том, что выпущенная им книга не является научным трудом, а сам истец не является ученым-историком, его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей. Кроме того, на публичной открытой лекции в Санкт-Петербургском городском университете в марте 2018 года Соколов позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.

Понасенков в своем исковом заявлении просил признать все эти высказывания не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с Соколова компенсацию морального вреда в размере 6 млн рублей и возложить на ответчика обязанность публично опровергнуть вышеуказанные сведения. Октябрьский районный суд Петербурга в удовлетворении требований Понасенкова отказал.

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, удовлетворив частично требования Понасенкова. Он признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию распространенные Соколовым сведения на лекции в вузе, обязал историка публично опровергнуть вышеуказанные сведения, а также постановил взыскать с историка в пользу Понасенкова компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.