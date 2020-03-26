{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова

Суд отклонил жалобу историка Соколова на решение по иску оппонента о защите репутации

Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова на решение горсуда Петербурга, который частично удовлетворил требования его оппонента Евгения Понасенкова в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На эту тему
Что известно о деле историка Соколова

"Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда на решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по иску Понасенкова Евгения Николаевича к Соколову Олегу Валерьевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. Судебная коллегия Третьего кассационного суда общей юрисдикции кассационную жалобу представителей Олега Соколова оставила без удовлетворения", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным суда, в начале 2018 года на YouTube в видеоблоге Дмитрия Пучкова было размещено интервью Соколова по поводу труда Понасенкова "Первая научная история войны 1812 года", в котором историк сообщил сведения о книге и личности истца, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Понасенкова, в частности о том, что выпущенная им книга не является научным трудом, а сам истец не является ученым-историком, его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей. Кроме того, на публичной открытой лекции в Санкт-Петербургском городском университете в марте 2018 года Соколов позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.

Понасенков в своем исковом заявлении просил признать все эти высказывания не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с Соколова компенсацию морального вреда в размере 6 млн рублей и возложить на ответчика обязанность публично опровергнуть вышеуказанные сведения. Октябрьский районный суд Петербурга в удовлетворении требований Понасенкова отказал.

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, удовлетворив частично требования Понасенкова. Он признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию распространенные Соколовым сведения на лекции в вузе, обязал историка публично опровергнуть вышеуказанные сведения, а также постановил взыскать с историка в пользу Понасенкова компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Челябинский губернатор поручил организовать охрану поврежденного взрывом дома
Для эвакуированных жильцов организуют пункты временного размещения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС