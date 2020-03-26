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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске

В результате инцидента произошел пожар. Данные о пострадавших пока не поступали
Описание
© Андрей Ос/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Взрыв с последующим пожаром произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире на втором этаже жилой пятиэтажки произошел взрыв газа с последующим пожаром в четырех квартирах на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Проведена эвакуация жильцов дома, из опасной зоны выведено 15 человек.

В региональном управлении МЧС сообщили, что спасены 11 человек. 

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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