Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске

ТАСС, 26 марта. Взрыв с последующим пожаром произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире на втором этаже жилой пятиэтажки произошел взрыв газа с последующим пожаром в четырех квартирах на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Проведена эвакуация жильцов дома, из опасной зоны выведено 15 человек.

В региональном управлении МЧС сообщили, что спасены 11 человек.