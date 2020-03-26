{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Обновлено 

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Главное

© Андрей Ос/ТАСС

Взрыв газа произошел 26 марта в жилом доме в Магнитогорске (Челябинская область).

  • Взрыв произошел на втором этаже жилой пятиэтажки и вызвал пожар. Огонь распространился на шесть квартир на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий уровень сложности.
  • Специалисты отмечают, что взрыв, по предварительным данным, не привел к разрушению конструкций здания. 
  • На месте инцидента, по информации МЧС, обнаружены тела двух человек. Еще два человека, как сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, но сведений об их состоянии пока нет.
  • После случившегося спасатели эвакуировали из дома 27 жильцов.
  • Причиной взрыва могла стать утечка газа.
  • Пожарным в 18:27 мск удалось ликвидировать открытое горение.
  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил главу Магнитогорска Сергея Бердникова на место трагедии и поручил отчитаться о ситуации.
Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Челябинский губернатор поручил организовать охрану поврежденного взрывом дома
Для эвакуированных жильцов организуют пункты временного размещения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС