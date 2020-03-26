Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Главное

Взрыв газа произошел 26 марта в жилом доме в Магнитогорске (Челябинская область).
- Взрыв произошел на втором этаже жилой пятиэтажки и вызвал пожар. Огонь распространился на шесть квартир на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий уровень сложности.
- Специалисты отмечают, что взрыв, по предварительным данным, не привел к разрушению конструкций здания.
- На месте инцидента, по информации МЧС, обнаружены тела двух человек. Еще два человека, как сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, но сведений об их состоянии пока нет.
- После случившегося спасатели эвакуировали из дома 27 жильцов.
- Причиной взрыва могла стать утечка газа.
- Пожарным в 18:27 мск удалось ликвидировать открытое горение.
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил главу Магнитогорска Сергея Бердникова на место трагедии и поручил отчитаться о ситуации.