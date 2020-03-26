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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

Кроме того, два человека получили травмы
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС России подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"При пожаре в доме обнаружены двое погибших", - сказали в МЧС.

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Ранее сообщалось, что в квартире на втором этаже произошел взрыв газа с последующим пожаром.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

По данным источника в экстренных службах региона, еще две взрослых получили травмы, их доставили в больницу, но информации об их состоянии пока нет.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главе города Магнитогорска Сергею Бердникову выехать к пятиэтажке, где произошел взрыв, и отчитаться о ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона. "На текущий момент Алексей Леонидович Текслер поручил главе города Магнитогорска Сергею Николаевичу Бердникову выехать на место происшествия, держать его в курсе, отчитаться о ситуации. Дальнейших комментариев ждем с места происшествия", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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