Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС России подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"При пожаре в доме обнаружены двое погибших", - сказали в МЧС.