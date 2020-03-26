Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС России подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"При пожаре в доме обнаружены двое погибших", - сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в квартире на втором этаже произошел взрыв газа с последующим пожаром.
Пожару присвоен третий ранг сложности.
По данным источника в экстренных службах региона, еще две взрослых получили травмы, их доставили в больницу, но информации об их состоянии пока нет.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главе города Магнитогорска Сергею Бердникову выехать к пятиэтажке, где произошел взрыв, и отчитаться о ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона. "На текущий момент Алексей Леонидович Текслер поручил главе города Магнитогорска Сергею Николаевичу Бердникову выехать на место происшествия, держать его в курсе, отчитаться о ситуации. Дальнейших комментариев ждем с места происшествия", - сказала собеседница агентства.