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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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При взрыве газа в Магнитогорске пострадали двое детей

Ранее было известно об одном получившем травмы ребенке - полуторагодовалом мальчике

ТАСС, 26 марта. Два ребенка пострадали в результате взрыва и пожара в одном из жилых домов Магнитогорска. О этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

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"В связи с пожаром в Магнитогорске сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы. Пока среди пострадавших два ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в результате ЧП погибли мужчина и женщина, а пострадали пожилая женщина и ее полуторагодовалый внук. При этом собеседник агентства отметил, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас возле дома, где произошел взрыв, дежурят пять бригад скорой помощи.

В материал в 20:11 мск внесены изменения - уточняется информация о пострадавших

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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