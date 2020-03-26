При взрыве газа в Магнитогорске пострадали двое детей

ТАСС, 26 марта. Два ребенка пострадали в результате взрыва и пожара в одном из жилых домов Магнитогорска. О этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"В связи с пожаром в Магнитогорске сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы. Пока среди пострадавших два ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в результате ЧП погибли мужчина и женщина, а пострадали пожилая женщина и ее полуторагодовалый внук. При этом собеседник агентства отметил, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас возле дома, где произошел взрыв, дежурят пять бригад скорой помощи.

В материал в 20:11 мск внесены изменения - уточняется информация о пострадавших