Основной версией ЧП в Магнитогорске стал взрыв газового баллона при ремонте в квартире

ТАСС, 26 марта. Взрыв газа с последующим пожаром произошел в многоквартирном доме в Магнитогорске, предварительно, при проведении ремонта. Об этом сообщил в четверг журналистам глава города Сергей Бердников.

"Проходил ремонт в квартире, и взрыв газа. Предварительно, информация есть, что натяжные потолки устанавливали", - пояснил он.

Об этой же версии рассказал журналистам и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Есть свидетели, которые видели, как в подъезд и, соответственно, квартиру доставляли газовый баллон, поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона" - сказал он.

В то же время в региональном ГУ МЧС сообщили ТАСС, что причина произошедшего пока уточняется. "Произошел хлопок газовоздушной смеси. Что именно привело к этому - неизвестно. Пока информация - два погибших, но ситуация может измениться", - сказал собеседник агентства.

В материал в 20:32 мск внесены изменения - добавлен комментарий главы региона Алексей Текслера.