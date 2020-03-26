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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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При взрыве в доме в Магнитогорске погибли женщина и 14-летний подросток

Один из пострадавших в результате ЧП - полуторагодовалый мальчик - находится в крайне тяжелом состоянии

ТАСС, 26 марта. Женщина и четырнадцатилетний подросток погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

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"На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

В областной администрации добавили, что пострадавший ребенок 2018 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии.

В пресс-службе областной прокуратуры ТАСС сообщили, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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