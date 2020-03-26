В Петербурге бизнесмена Броновского осудили на 10 лет за хищения из бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении предпринимателя Марка Броновского, который имеет гражданство России и США, признав его виновным по делу о хищении более 590 млн рублей из бюджета РФ. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов горда, бизнесмен осужден на 10 лет колонии.

В апреле прошлого года суд в Петербурге приговорил Броновского к шести годам 10 месяцам колонии общего режима и освободил в зале суда в связи с отбытием наказания по делу о покушении на хищение 489 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС и мошенничестве на 376 млн рублей.

"Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Марка Броновского, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Суд по совокупности назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. рублей. Взят под стражу в зале суда", - сказано в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что Броновский, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета РФ путем обмана работников налоговых органов при возмещении НДС, создал ОПГ. В качестве участников были привлечены сотрудники ООО "Сотранс" и ООО "Сотранс Сити". Представляя недостоверные сведения и подложные декларации в налоговые органы, путем обмана должностных лиц они получили право на возмещение НДС, действительно такого права не имея. Таким образом, добавили в объединенной пресс-службе судов, в период с 2010 по 2014 года Броновский и участники ОПГ похитили 590 млн 631 тыс. рублей.

В конце апреля прошлого года Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Броновского по делу о покушении на хищение 489 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС и мошенничестве на 376 млн рублей. Его приговорили к шести годам 10 месяцам колонии общего режима, но зачли время содержания под стражей , в связи с чем он был освобожден в зале суда.

По версии следствия

По версии следствия, с 2006 по 2014 год Броновский, который имеет гражданство России и США, совместно с адвокатом Александром Шведом организовал преступное сообщество и совместно с подельниками похитил почти 376 млн рублей из бюджета страны под видом возмещения НДС подконтрольным им коммерческим организациям. Также, считали следователи, участники сообщества совершили пять покушений на хищение бюджетных средств на сумму более 489 млн рублей.

Следователи обвинили Броновского в мошенничестве и в создании преступного сообщества. Однако Приморский районный суд тогда оправдал его по последней статье в связи с отсутствием состава преступления. Александра Шведа тоже оправдали по статье о создании преступного сообщества и по всем эпизодам, связанным с мошенничеством.

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