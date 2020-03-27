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Неосторожное обращение с огнем рассматривается среди версий пожара в доме в Екатеринбурге

В результате инцидента погибли семеро человек

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание рассматриваются среди версий причин пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Пока несколько версий - неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки. Само здание ветхое, деревянное, что способствовало распространению огня", - сказал источник.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог. 

"На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции №3 УМВД по Екатеринбургу. Сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из МЧС и СК РФ отрабатывают различные версии ЧП, в том числе связанную с поджогом дома старой постройки. Специалисты на 80% склонны предполагать, что это попытка умышленного уничтожения барака", - сказал Горелых.

По его словам, назначена пожарно-техническая экспертиза, а участковые опрашивают граждан из ближайших домов.

Пожар произошел в четверг вечером на Омской улице в Екатеринбурге. В двухэтажном доме барачного типа загорелся подъезд и кровля здания. Пожар был локализован в 21:49 мск, открытое горение ликвидировано в 23:29. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.

На базе школы №165 в Екатеринбурге создан пункт временного размещения создан. На место пожара прибыл начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев и психологи уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Теги
РоссияСвердловская область
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Открытое горение в бараке в Екатеринбурге ликвидировали
Площадь возгорания составила 200 кв. м
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