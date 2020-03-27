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Землетрясение и 68 мощных афтершоков произошли в Сахалинской области

По предварительным данным, подземные толчки не ощущались жителями, пострадавших нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу зарегистрировали в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов (Сахалинская область) одно землетрясение магнитудой 4,0 и 68 афтершоков (серия повторных толчков) магнитудой до 5,0. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Зарегистрировано землетрясение в координатах 43,8 северной широты, 146,1 восточной долготы: 32 км юго-восточнее города Южно-Курильска на южных Курилах, глубина - 50 км, магнитуда - 4,0 <...> На 06:00 местного времени (четверг 22:00 мск - прим. ТАСС) 27 марта в акватории Тихого океана, юго-восточнее города Северо-Курильска на северных Курилах зарегистрировано 68 афтершоков, максимальная магнитуда достигала 5", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительной информации спасателей, подземные толчки жителями не ощущались, разрушений и повреждений, а также пострадавших нет. Афтершоки являются последствием мощного землетрясения, произошедшего 25 марта.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане, эпицентр располагался в 228 км от северокурильского острова Онекотан, населения на нем нет. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске - 3 балла. В результате в Северо-Курильске была объявлена тревога цунами, спасатели эвакуировали на возвышенные места 400 жителей города. В итоге высота волны цунами составила полметра, но землетрясение в среду вечером повлекло за собой около 20 сильных афтершоков и еще 81 на следующий день.

Теги
РоссияСахалинская область
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало
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