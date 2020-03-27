Задержан мужчина, принесший газовый баллон в дом в Магнитогорске, где произошел взрыв

ТАСС, 27 марта. Правоохранительные органы задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли двое человек. Об этом на брифинге в пятницу сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Баллон, [который взорвался], его привез родственник, занимающийся, по нашей информации, ремонтом, несколько дней назад он принес этот баллон. Далее в этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие. Возбуждено уголовное дело Следственным комитетом, этот человек, [принесший баллон], задержан", - сказал он.

Губернатор добавил, что специалисты не обнаружили в сгоревших квартирах взрывчатых веществ.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Как сообщили в МЧС, разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет. В результате ЧП погибли два человека. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен - 31.

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