Под Тулой внедорожник врезался в остановку

ТУЛА, 27 марта. /ТАСС/. Три человека, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате наезда на останоку автомобиля Chevrolet Niva в Тульской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"27 марта на 262-м км трассы М-4 "Дон" в Воловском районе недалеко от населенного пункта Красный Холм произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Niva, который, следуя в южном направлении, врезался в кирпичную остановку. В результате три человека, которые находились в салоне, - мужчина, женщина и их ребенок примерно 10 лет - погибли от полученных травм", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло около 07:40 утра. В момент аварии на остановке никого не было. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии и личности погибших.