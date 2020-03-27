{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Тулой внедорожник врезался в остановку

В результате ДТП погибли три человека, включая ребенка

ТУЛА, 27 марта. /ТАСС/. Три человека, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате наезда на останоку автомобиля Chevrolet Niva в Тульской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"27 марта на 262-м км трассы М-4 "Дон" в Воловском районе недалеко от населенного пункта Красный Холм произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Niva, который, следуя в южном направлении, врезался в кирпичную остановку. В результате три человека, которые находились в салоне, - мужчина, женщина и их ребенок примерно 10 лет - погибли от полученных травм", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло около 07:40 утра. В момент аварии на остановке никого не было. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии и личности погибших.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
В Москве полиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении
Общий материальный ущерб составил около 3 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС